Allarme nella mattina di mercoledì a Marghera, Venezia, dove un grosso incendio è divampato in un capannone adibito alla raccolta e l'eco-riciclo di rifiuti ingombranti. Le fiamme hanno avvolto l'intera struttura creando una densa e alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L'area interessata è una struttura della ditta Veritas di Eco-ricicli in località Fusina dove lavoravano dieci operai che fortunatamente si sono subito messi in condizione di sicurezza anche se per due di loro è stato necessario un controllo medio per un intossicazione da fumo.

Sul posto sono accorse sei squadre dei vigili del fuoco che hanno faticato ore per poter domare le fiamme. Nelle prime fasi dell'incendio si è temuto anche per un vicino deposito di carburante ma con l'arrivo dei pompieri è scatta la procedura di emergenza e l'allarme è rientrato. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio sarebbe divampato intorno alle 10 dal trituratore. Uno scoppio o del materiale incandescente avrebbe toccato i cumuli di materiale da trattare che hanno preso fuoco. Pur entrando in funzione, l'impianto antincendio non è stato in grado di fermare le fiamme che hanno invaso l'intera struttura.

Timori anche per la nube di fumo nera e densa visibile in tutta la laguna. Molti hanno temuto per la tossicità ma secondo le autorità e il gestore dell'impianto l'incendio avrebbe riguardato solo rifiuti ingombranti come materassi e mobili. Sul posto anche i tecnici dell'Arpav che hanno annunciato di aver attivato la centralina di rilevamento dell'area in zona per verificare se vi siano ricadute su popolazione e terreni. "L’incendio di Fusina è circoscritto ai rifiuti ingombranti: materassi e mobili. Al momento nessun pericolo per la popolazione" ha spiegato il sindaco di Venezia ma il primo cittadino del vicino comune di Mira ha raccomandato alla popolazione di mantenere a scopo cautelativo le finestre chiuse.