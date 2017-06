Gravissimo incidente aereo nelle scorse ore nei pressi dell'avio superficie di Santa Maria di Sala, nella città metropolitana di Venezia. Un elicottero infatti ha improvvisamente perso quota schiantandosi a terra in un campo agricolo. A bordo del velivolo vi era solo il pilota che è stato immediatamente soccorso e trasferito d'urgenza con l'elisoccorso del 118 all'ospedale dove ora è ricoverato ma non in pericolo di vita. L‘uomo è un 59enne di Istrana, in provincia di Treviso, che da tempo frequentava il campo di volo.

"A vedere l'elicottero completamente distrutto c'è da prendere paura. Invece le notizie che arrivano dall'ospedale di Mestre sono piuttosto buone. È stato fortunato: visto lo schianto, sta bene" ha spiegato la figlia del pilota raccontando che il genitore ha avuto un trauma cranico e una lieve emorragia. "In questo momento papà non ricorda nulla. Di sicuro lui è molto preciso, meticoloso quando si tratta di volo. E poi quel campo lo conosce bene, visto che parte sempre da lì per i suoi giri. Può essere che ci sia stata un'avaria in fase di atterraggio" ha concluso la donna

Lo schianto è avvenuto nella giornata di sabato pochi minuti prima dell'atterraggio all'avio superficie destinata ai piccoli velivolo. Il mezzo interessato infatti è un ‘elicottero ultraleggero biposto che stava effettuando un volo di prova. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, qualcosa però non avrebbe funzionato a dovere in fase di atterraggio tanto che l'elicottero si è letteralmente ribaltato e perdendo quota e infine si è schiantato al suolo.