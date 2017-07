Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di mercoledì a Marghera, nel comune di Venezia. In un'abitazione della località portuale veneziana infatti la polizia ha rivenuto in una pozza di sangue il corpo senza vita di una donna. Il ritrovamento poco dopo le 11.30 quando sul posto, in via Calvi, sono giunti i poliziotti delle volanti della Questura lagunare seguiti subito dopo dagli investigatori della Squadra Mobile del capoluogo veneto. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza e un'auto medica. La donna era già morta.

Secondo i primi rilievi, la donna sarebbe stata uccisa, poco prima del ritrovamento, al secondo piano di una palazzina dove si trova l'abitazione che condivideva col figlio. Proprio il figlio della donna è stato fermato subito dopo dagli inquirenti e portato in Questura in stato di fermo. I primi sospetti della polizia infatti si concentrano su di lui che ora viene interrogato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo, che ha 55 anni, dopo aver ucciso la madre, una donna di 76 anni, avrebbe anche tentato il suicidio, probabilmente con un'arma da taglio. Sul luogo del delitto anche gli esperti della Polizia Scientifica per i rilievi del caso e il magistrato di turno.