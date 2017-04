Venezia è pronta a sperimentare l'installazione di sistemi di conta-persone per regolare l'afflusso dei turisti. Lo ha deciso la Giunta comunale presieduta dal sindaco di centrodestra Luigi Bugnaro. Gli apparecchi saranno posti in prossimità di aree strategiche della città, come il Ponte di Calatrava, il Ponte degli Scalzi, l’imboccatura di Rio Terà Lista di Spagna, i tre ponti di attraversamento di Rio Novo (Ponte di Santa Chiara, Ponte del Prefetto, Ponte dei Tre Ponti), e i moli di arrivo e partenza dei ‘lancioni’ Gran Turismo. Il documento sarà portato al vaglio del Governo e dell'Unesco. Inoltre saranno individuate delle nuove aree di ristoro per i visitatori e sarà incrementato il numero di agenti di Polizia locale.

Soddisfatto il sindaco Luigi Brugnaro: “È un provvedimento molto atteso con cui l'Amministrazione comunale dà risposte concrete al tema della gestione dei flussi turistici”, ha spiegato. “Come richiesto anche dal Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco e come previsto dalle linee programmatiche di mandato 2015-2020 – ha aggiunto il sindaco di Venezia – siamo riusciti a individuare una serie di azioni per regolare i flussi turistici e renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, oltre che a promuovere l’avvio di una campagna internazionale di sensibilizzazione vincolata alla salvaguardia delle specificità veneziane, alla destagionalizzazione e alla valorizzazione di nuovi itinerari turistici che coinvolgano l’intero territorio metropolitano”.

L’assessore comunale al turismo Paola Mar all’Ansa ha anche parlato della possibilità del pagamento di un ticket per prenotare l’ingresso in piazza San Marco. “È un'eventualità che esiste, non subito, e comunque nell'ambito di un percorso concertato”, ha spiegato dopo l'approvazione in giunta del documento di indirizzo sul settore. “San Marco è un'area monumentale, vincolata – ha aggiunto l’assessore -. Abbiamo valutato anche la proposta di chiusure limitate dell'area marciana, con eventuale ticket, verificando che sotto il profilo tecnico e giuridico è possibile”.