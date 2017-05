Tragedia sfiorata nella primissima mattinata di lunedì tra Mestre e Venezia, in via Della Libertà, poco dopo il parco scientifico Vega. Un camion frigo che viaggiava in direzione di Venezia infatti ha tamponato violentemente un autobus di linea pieno di pendolari che proseguiva nella stessa direzione, causando 24 feriti, fortunatamente nessuno in maniera grave. Solo sei persone infatti sono state trasportate in ospedale con le ambulanze con codice giallo, mentre per gli altri è stato sufficiente un pulmino dei vigili del fuoco perché le loro ferite sono state giudicate da codice verde. Le condizioni più preoccupanti sembrerebbero essere proprio quelle del camionista, un uomo di 37 anni che ha riportato diverse fratture.

L'incidente poco dopo le 5 di lunedì quando, forse per un colpo di sonno, il camion ha urtato l'autobus Actv facendolo sbandare pericolosamente. Il mezzo pubblico si è schiantato contro il guardrail centrale abbattendolo e fermandosi dopo aver invaso parzialmente la corsia di sorpasso della carreggiata opposta. Fortunatamente in quel momento non vi erano altri mezzi di passaggio altrimenti l'incidente sarebbe potuto diventare una tragedia. Sul posto sono accorse numerose ambulanze e tre squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per recuperare i due mezzi aiutandosi anche con l’autogru. Inevitabili le ripercussioni sul traffico visto che la polizia ha dovuto chiudere l'arteria stradale per diverse ore.