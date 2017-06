Un esemplare di delfino è stato trovato morto questa mattina sulla spiaggia del Lido, ai Murazzi, all’altezza del ristorante Al Cason. A riferirlo alle autorità sono stati alcuni bagnanti che di buon'ora si sono presentanti in spiaggia, trovando la sorpresa del povero animale senza vita. In un primo momento non era chiaro se fosse morto o ferito, ma non appena uno dei presenti si è avvicinato è stato chiaro che il mammifero, dalla lunghezza di circa due metri, era deceduto, e che la sua carcassa era ormai in decomposizione.

In seguito alla segnalazione sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco di Venezia. Anche la Capitaneria di Porto della città veneta è stata informata. Per tutta la mattina le forze dell’ordine hanno tentato di capire come intervenire, anche perché ieri era un giorno festivo. E in tarda mattinata è stato deciso di portare a terra il delfino, e di metterlo in un luogo isolato al sicuro. L’animale è stato coperto e l’area delimitata con il nastro bianco e rosso, e domattina sarà recuperato dai tecnici di Veritas, che poi dovranno provvedere allo smaltimento della carcassa, rispettando le rigide norme. Sul muso il mammifero recava degli strani segni: a quanto pare, secondo un sommario sopralluogo, si tratterebbe di morsi di tartaruga.