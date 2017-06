Momenti di paura nella mattinata di martedì a Venezia dove per alcune ore si è temuto per un allarme bomba all'imbarcadero di riva di Biasio. A far scattare l'allarme due valige abbandonate proprio nei pressi delle barche e non reclamate da nessuno. Sul posto sono subito accorsi forze di polizia e vigili del fuoco e l'intera area è stata evacuata per precauzione in modo da poter eseguire gli accertamenti del caso in sicurezza, ma fortunatamente alla fine si è rivelato un falso allarme.

Per iniziare le operazioni di apertura dei due trolley da parte degli artificieri, oltre alle partenze agli arrivi delle imbarcazioni che fanno sosta sul posto, è stato bloccato anche l'intero canale di Venezia ed evacuati tutti gli uffici della zona. Così per alcune ore sono stati chiusi tra gli altri gli uffici dei giudici di pace e quelli della regione Veneto passando per quelli della direzione scolastica regionale e della siae che si affacciano sulla riva di Biasio.

Le due valige sono state così aperte e fatte esplodere ma all'interno non sono stati trovati ordigni o altro materiale pericoloso. Probabilmente le due valigie con i vestiti dentro sono state abbandonate incautamente da qualche turista sprovveduto. Alle 10.30 infine l'allarme è cessato e la circolazione pian piano quindi è ripresa regolarmente.