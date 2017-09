Grave incidente, oggi pomeriggio, in Veneto lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza al km 437 in direzione Trieste: una persona è morta a seguito di uno scontro tra tre camion, mentre un altro autista è rimasto ferito insieme a un minore che viaggiava con lui.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, una squadra dei vigili del fuoco di San Donà, una di Motta di Livenza e una di Treviso. Gli ausiliari di Autovie Venete, oltre che la polizia stradale, si occupati della gestione della viabilità, in difficoltà anche nella direzione di marcia opposta anche a causa di curiosi che hanno congestionato la circolazione: almeno otto i chilometri di coda fra San Donà e Cessalto in direzione Trieste e ben 12 quelli in direzione Venezia. Cinque i chilometri di traffico bloccato nel tratto chiuso dove sono in corso le operazioni di soccorso ai feriti e di rimozione dei mezzi. Chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata verso Trieste, lo svincolo di Noventa di Piave in direzione Trieste e l’immissione verso Trieste della A57 – tangenziale di Mestre e anche lo svincolo di Meolo-Roncade.

I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Fortunatamente nessuna perdita di carburante per l'autocisterna di gasolio coinvolta nell'incidente. Uno dei camion proveniva dalla Croazia. La vittima era il camionista alla guida del tir della ditta Chiurlo di Udine.