"Vendo la mia verginità a 1500 euro al primo offerente", è il singolare annuncio di una sedicente 18enne ucraina apparso nella sezione "mercatino dell'usato" di un giornale locale insieme a sveglie di seconda mano, pezzi di antiquariato e altri oggetti offerti da privati. "Non ci sarà alcuna competizione, il primo che arriva e si impegna mi avrà" ha precisato la ragazza nell'annuncio riportato dal DailyMail, dicendosi disposta anche ad un controllo medico per accertare la verginità.

"Prima o poi dovrò farlo. Quindi è meglio farlo in questo modo che in qualche festa ubriaca" ha spiegato la ragazza interpellata dal giornale. La giovane chiamata Yulia, ha chiarito però che lo fa per una buona causa per la quale servono soldi e non per sperperare il denaro ma non ha voluto specificare altro. La ragazza ha spiegato che l'incontro avverrà a Melitopol, città dell'Ucraina sud-orientale, dopo un primo contatto su Skype e obbligatoriamente con un amico maschio nei dintorni prono a chiamare la polizia in caso di brutti incontri.