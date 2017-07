Da tempo ospitava uomini in casa con cui intratteneva rapporti sessuali a pagamento, poi dietro richiesta di alcuni di loro avrebbe iniziato anche a coinvolgere la figlia di appena 7 anni, permettendo che fosse abusata sessualmente dietro compenso. L'orribile storia di abusi arriva dalla cittadina di Greensburg, nello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti, dove la mamma della piccola è stata arresta dalla polizia.

La 38enne Rebecca Lynn Shadle dovrà rispondere ora del'accusa di sfruttamento di minori, insieme a diversi altri reati connessi agli abusi sulla figlia. La vicenda scoperta dopo una segnalazione telefonica anonima ad un'associazione che si occupa di abusi su minori che parlava di un uomo che pagava per abusare della piccola in casa della madre. Sono immediatamente partite le verifiche della polizia che hanno poi portato all'arresto della 38ene e dell'uomo in questione, un suo cliente di 49 anni, Brian Keith Spillar.

Interrogata, la donna infine ha ammesso di prostituirsi in casa e di aver ricevuto 60 dollari dall'uomo per avere rapporti sessuali con la bimba, giustificandosi con la necessità di avere soldi. Successivi accertamenti, effettuati anche sui telefoni della donna, hanno mostrato che in realtà almeno altri tre uomini avrebbero abusato della piccola. Per questo la polizia ora sta cercando di capire se anche un'altra figlia della donna, un bimba di appena 3 anni, possa aver subito violenze.