Una bizzarra disavventura ha visto protagonista un uomo texano che, dopo aver visto che un armadillo si aggirava nel giardino della sua abitazione, è andato su tutte le furie e deciso di "fargliela pagare" per l'"invasione" di proprietà: ha afferrato la sua pistola, preso bene la mira e premuto il grilletto per ben tre volte: uno dei proiettili, tuttavia, è rimbalzato sul guscio dell'animale ed è tornato al mittente ferendolo sul volto e costringendolo a un rapido ricovero in ospedale. È quanto ha riferito Larry Rowelo, lo sceriffo della Contea di Cass, in cui si è svolto il rocambolesco episodio.

L'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, si trovava nella sua casa a Marietta, nel sud-ovest del Texas, quando ha notato un armadillo; a quel punto – stando a quanto riferiscono numerosi giornali – avrebbe preso la revolver e sparato all'animale con l'intento di ucciderlo o quanto meno di farlo fuggire. Ma uno dei proiettili avrebbe colpito il guscio dell'armadillo, duro e resistente, rimbalzando e finendo direttamente sul volto dell'uomo. La ferita alla guancia è stata tale da costringerlo a correre in ospedale e a sottoporsi a un immediato ricovero, come riporta ancora lo sceriffo. Dell'armadillo, invece, nessuna traccia.