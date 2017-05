Scoperta shock per una donna statunitense di 45 anni appena tornata da una vacanza ai Caraibi. Dopo qualche giorno dal rientro a casa nello stato della Pennsylvania, infatti, la signora si è accorta con sconcerto che sotto la sua pelle, all'altezza del ginocchio, vi era qualcosa che si muoveva e che lasciava delle strisce ben visibili. In realtà i problemi erano iniziati fin da subito con un acceso rossore e un forte prurito al ginocchio, ma la 45enne mai avrebbe pensato di ritrovarsi qualcosa di vivo che si muoveva nella sua gamba.

Solo quando è andata in ospedale ha scoperto che si trattava della larva di un verme parassita che l'aveva attaccata, probabilmente durante il viaggio. Un caso molto raro visto che si tratta di un parassita che di solito infetta solo cani e gatti, attaccando il loro stomaco. Per la sua rarità il caso è stato raccontato sul Journal of EmergencyMedicine spiegando che si tratta della larva migrans cutanea, detta anche "dermatite serpiginosa", causata proprio dalla penetrazione transcutanea di larve di un verme che vive in animali domestici.

Non essendo abituate al corpo umano che è solo ospite accidentale, le larve nell'uomo non sono in grado di penetrare nel derma e muoiono in qualche settimana. Durante l'infezione sulla parte superficiale della cute, però, creano intensi pruriti e rossori e per questo è necessario il trattamento con antiparassitari che accorciano i tempi di guarigione.