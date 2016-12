Vallejo Balda riacquista la libertà. Papa Francesco ha concesso il beneficio della liberazione condizionale al religioso coinvolto e condannato nel caso Vatileaks 2. Balda, già segretario della Prefettura per gli Affari Economici, stava scontando nella Caserma della Gendarmeria la sua pena detentiva. “Si tratta di un provvedimento di clemenza che gli permette di riacquistare la libertà. La pena non è estinta, ma egli gode di libertà condizionale”, ha fatto sapere il portavoce della Santa Sede Greg Burke precisando che il sacerdote lascia il carcere “e viene a cessare ogni legame di dipendenza lavorativa con la Santa Sede”. Il religioso rientra nella giurisdizione del Vescovo di Astorga (Spagna), sua diocesi di appartenenza. Il portavoce vaticano ha sottolineato che il beneficio è stato concesso dal Pontefice “considerato che monsignor Vallejo Balda ha già scontato oltre la metà della pena”, inflittagli che era di 18 mesi. Sarà dunque un Natale da uomo libero per Balda, che era l’unico finito in carcere per la fuga di notizie.

Lo scandalo Vatileaks 2 e il processo – La sentenza nei confronti di Balda era arrivata cinque mesi fa: insieme a lui erano rimasti coinvolti nello scandalo Vatileaks 2 Francesca Immacolata Chaoqui, ex componente della Commissione Cosea (per la struttura economico-amministrativa della Santa sede) sulle Finanze vaticane, e il collaboratore Nicola Maio. L'accusa nei loro confronti era di aver organizzato la fuga di notizie che, nella ricostruzione dei magistrati vaticani, aveva dato spunto ai due libri dei giornalisti Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, come i primi imputati nel processo. Alla fine per Vallejo Balda i giudici hanno disposto la pena più pesante mentre Francesca Chaouqui è stata condannata e 10 mesi per concorso in divulgazione, ma con pena sospesa per 5 anni. Maio è stato assolto e i due giornalisti prosciolti.