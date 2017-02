La “lotteria del Papa” ha un vincitore, che si porterà a casa una automobile Opel modello Karl, una city car a cinque porte. Ne dà notizia il Governatorato della Città del Vaticano chiarendo che il biglietto estratto è stato acquistato on line e che, pertanto, diventa difficile sapere chi sia il fortunato.

Tutto il ricavato della lotteria di beneficenza per le opere di carità del Santo Padre (questo il nome ufficiale della riffa) sarà devoluto dal pontefice alle popolazioni dell’Italia centrale colpita dai terremoto ed ai senzatetto. L’estrazione è stata effettuata da un bambino ed i premi dovranno essere ritirati entro trenta giorni dalla data dell’estrazione.

Assegnati pure gli altri premi, tutti donati da Francesco: il secondo estratto ha preso una bicicletta da corsa Colnago, il terzo una penna Montblanc, il quarto e il quinto due biciclette a pedalata assistita. La lotteria prevedeva poi qualche altra decina di premi di consolazione. Si tratta di beni e di oggetti che erano stati regalati al pontefice negli scorsi mesi nelle occasioni più disparate e che il Papa ha deciso di mettere a disposizione per raccogliere fondi per le persone disagiate. I biglietti costavano dieci euro ciascuno e sono stati messi in vendita, oltre che sulla rete, negli uffici aperti al pubblico e nei Musei Vaticani.

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nella nota, “ringrazia sentitamente tutti quanti hanno acquistato i biglietti, permettendo così una somma significativa che verrà consegnata nei prossimi giorni direttamente nelle mani del Santo Padre, che la destinerà alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 in Centro Italia e ai senzatetto”.