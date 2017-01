Erano andati tutti felici nella sede del Municipio della loro città per coronare finalmente il loro sogno di matrimonio ma invece dell'ufficiale che avrebbe dovuto sancire la loro unione formale, hanno trovato ad attenderli i carabinieri della locale stazione che hanno impedito lo svolgimento della cerimonia e portato entrambi in caserma. È quanto capitato ad una coppia formata da una 50enne piemontese e un ragazzo nigeriano di Benin City che di anni ne ha 32. I due infatti sono accusati di aver organizzato un matrimonio combinato solo per far ottenere all'uomo la cittadinanza italiana.

Tutto è iniziato quando i due si sono presentati nel Municipio di Orbassano, in provincia di Torino, per fissare la data del matrimonio. Come racconta La Stampa, i due infatti sembravano non solo impacciati e insicuri ma la promessa sposa non ricordava neanche la data di nascita del fidanzato. Particolari che hanno attirato l’attenzione degli impiegati comunali ma anche di un carabiniere che si trovava casualmente negli uffici. Così è stata avviata una indagine sul caso e martedì pomeriggio, quando la coppia si è presentata in Comune con due testimoni e un solo invitato, ha trovato ad attenderli una pattuglia dei carabinieri. La coppia ovviamente ha rigettato ogni accusa ma intanto il giovane nigeriano, senza permesso di soggiorno, è stato condotto al Cie di Torino in attesa di essere rimpatriato.