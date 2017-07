Grossa sorpresa per i clienti di un banca statunitense alle prese con un bancomat dell'istituto di credito. Quando sono andati a prelevare dei soldi, al momento di ritirare la ricevuta dallo sportello automatico invece dello scontrino è uscito un biglietto molto strano scritto a penna sul quale si leggeva: "Aiuto, sono bloccato qui dentro e non ho il mio telefono". È l'assurdo episodio capitato a diversi clienti di uno sportello Atm di Corpus Christi, nello stato del Texas, in Usa.

In molti in un primo momento hanno pensato a uno scherzo o a una candid camera ma quando nessuno si è fatto vivo per rivelare la presunta beffa, hanno capito che era tutto vero e hanno allertato le forze dell'ordine. Come raccontano i media locali, infatti, sul posto è intervenuta la polizia scoprendo che effettivamente dietro al bancomat vi era un addetto che era rimasto bloccato dentro senza telefono e non ha avuto altro rimedio se non quello di inserire dei bigliettini nella fessura dello sportello.

In pratica l'uomo stava cambiando una serratura elettronica nella banca, che era chiusa al pubblico e in ristrutturazione, quando la porta si è chiusa alle sue spalle intrappolandolo dentro senza cellulare o altri mezzi di comunicazione se non la penna e un foglio. Questi però sono bastati all'uomo per chiedere aiuto lanciando bigliettini dal bancomat.