Stavano andando a festeggiare ad una cerimonia di laurea, quando hanno trovato la morte. Pepe Salgado e Frinzi Salgado-Diaz, fratello e sorella di 18 e 15 anni, entrambi di Mulberry, in Florida, giovedì pomeriggio, intorno alle 14.30, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre si trovavano a bordo di una Toyota Corolla guidata da Edilberto Nava-Marcos, 18 anni, anch’egli di Mulberry, che avrebbe dovuto laurearsi proprio quel giorno.

La vettura si sarebbe scontrata con un’altra auto per cause ancora da accertare. L’impatto è stato devastante. I due fratelli sono morti sul colpo, mentre il guidatore è stato trasportato a Lakeland Regional Health Medical Center dove si trova ricoverato in condizioni critiche, secondo quanto riferito dalla Florida Highway Patrol. Frinzi frequentata la Mulberry High School. Pepe era un ex studente dello stesso istituto, ed ora si era iscritto alla New Beginnings High School. Secondo le ricostruzioni degli agenti, la Honda avrebbe colpito il lato passeggero della Toyota, facendola finire fuori strada. Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. Gli occupanti delle altre due vetture sono rimasti illesi.