La mostra "Van Gogh Alive-The Experience" dopo Roma fa tappa a Bologna. Il progetto australiano che ha fatto il giro del mondo, toccando quasi 100 città del globo, ha inaugurato ieri sotto le Torri nell’ex chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia 14, dove resterà fino al 30 luglio. Si tratta di una full immersion di 45 minuti nell'arte del grande pittore fiammingo, un'esperienza sensoriale multimediale attraverso tremila immagini con musica e suoni surround, grazie a 50 proiettori in alta definizione, per un sistema di videoproiezione con schermi posizionati sul pavimento e proiezioni contrapposte rispetto al soffitto.

800 opere di Van Gogh e 3000 immagini in 45 minuti.

Attraverso il tour di 45 minuti, nella chiesa di San Mattia a Bologna, lo spettatore sarà in viaggio con l'artista, dai Paesi Bassi alla Parigi delle impressionisti, fino ai luoghi dove visse Van Gogh, come Arles, Saint Remy fino a Auver-sur Osie, attraverso 800 opere realizzate tra il 1880 e il 1890, oltre a citazioni dalle lettere inviate al fratello minore Teo che permettono di delineare il carattere tormentato del maestro.

Musica, immagini, suoni: un'esperienza sensoriale totale.

Il percorso sarà accompagnato dalle musiche di Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber, Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrier, Satie, Saint-Saëns, Godard, Handel. La mostra, si legge sul sito ufficiale utilizza la tecnologia SENSORY4™, un sistema unico che incorpora oltre 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multi canale e un suono surround in grado di creare uno dei più coinvolgenti ambienti multi-screen al mondo. La visita dura 45 minuti e verranno proiettate 800 opere di Van Gogh. L'ennesima possibilità di ammirare l'arte di un genio della storia dell'arte (e non solo) attraverso un'esperienza che permette al visitatore di entrare in un mondo di emozioni nuove.