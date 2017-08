Oltre cinquanta artisti provenienti da tutto il mondo per dieci giorni condurranno gli appassionati di musica classica negli splendidi itinerari della Val d'Orcia, in provincia di Siena. Alcuni dei siti toscani più belli, infatti, saranno lo scenario che da oggi e fino al 26 agosto farà da sfondo alla rassegna "Paesaggi musicali toscani" organizzata dal comune di San Quirico d'Orcia.

Musicisti di classica da tutto il mondo, oltre l'Italia, saranno presenti artisti provenienti dagli Stati Uniti, Spagna, Francia, Inghilterra, Corea, Taiwan, Grecia, Giappone e Australia per una maratona di dieci giorni che avrà lo scopo di portare gli amanti della musica classica in luoghi meravigliosi, lontano dai circuiti più battuti solitamente dai turisti che frequentano la Toscana in questo periodo.

Paesaggi musicali toscani, ospiti internazionali.

Tra gli ospiti di "Paesaggi musicali toscani", il violinista Brian Kwan Yeung Choi, vincitore del premio che porta il nome della rassegna, fondato dalla Hudson Valley Philharmonic di New York, che si esibirà il 20 a San Quirico accompagnato da Bruno Canino al pianoforte.

Gli imperdibili appuntamenti in Val d'Orcia.

Diversi gli appuntamenti da segnalare. Tra questi, spicca l'evento speciale del 19 agosto, con l'Orchestra da camera Milano classica, diretta dal clavicembalista francese Pierre Hantai. A cui seguirà, come nelle passate edizioni, l'ormai consueto appuntamento a Vignoni, dove il 21 agosto l'Accademia Ottoboni eseguirà i Quartetti di Mozart per flauto nella pieve.

Un'occasione imperdibile, per gli amanti di musica classica e di panorami da favola, per godersi le meraviglie dei grandi maestri della classica nell'incanto della natura. A cui c'è da aggiungere la partecipazione di una folta delegazione di musicisti da tutto il mondo, che promette di rendere unici i "Paesaggi musicali toscani".