Tre deputati del Partito Democratico sono stati insultati e aggrediti da alcuni dei manifestanti antivaccinisti che stazionano davanti a Montecitorio da stamattina per protestare contro il decreto sui vaccini obbligatori. Si tratta di Elisa Mariano, Ludovico Vico e Salvatore Capone: i parlamentari sono stati costretti a rifugiarsi dentro un'auto (circondata e presa a calci e pugni) e poi messi in salvo dalla Digos.

I tre, racconta Elisa Mariano, sono usciti da Montecitorio intorno alle 12,30 per raggiungere una vettura parcheggiata nel piazzale antistante: "Alcuni manifestanti hanno chiesto ai miei due colleghi se fossero deputati e come avessero votato sul decreto vaccini. Vico e Capone hanno capito che erano male intenzionati e non hanno risposto. A quel punto i manifestanti hanno cominciato ad insultare gridando ‘assassini' e ci hanno aggredito. Noi ci siamo rifugiati nella macchina, che tuttavia è stata circondata e presa a calci e pugni. Questo è durato diversi lunghi minuti finché finalmente è intervenuta la Digos, con degli agenti in borghese". "Ci siamo spaventati – racconta Mariano – io moltissimo. E' una follia, non si può arrivare a questi livelli, si è fomentato un clima pessimo. E pensare che i manifestanti avevano sulla maglietta la scritta ‘liberta' di scelta, rispetto delle opinioni'. E' stata una cosa bruttissima – conclude Mariano – e poteva finire davvero male".

Il decreto vaccini è legge da stamattina.

Il cosiddetto "decreto vaccini" è legge da questa mattina: la Camera ha infatti dato il via libero definitivo al testo con 296 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti. A votare a favore dell'approvazione del decreto la maggioranza di governo insieme a Forza Italia e Scelta Civica. Le legge rende obbligatori 10 vaccini per i minori fino a 16 anni, con la necessità di dimostrare di aver somministrato i vaccini ai propri figli per poterli iscrivere a scuola.