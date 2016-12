Quando si trascorre del tempo in piscina al massimo ci si aspetta di uscirne con dita dei piedi e delle mani rugose a causa del lungo contatto con l'acqua. Per un ragazzo britannico però la nuotata nella piscina di un centro sportivo londinese, una palestra Virgin a cui era iscritto, si è conclusa con una sorpresa ben più grande. Come lui stesso ha denunciato sui social, infatti, dopo essere uscito dall'acqua lunedì scorso si è ritrovato con i pantaloncini del costume di un altro colore. All'inizio comprensibilmente ha avuto un attimo di smarrimento e ha dovuto concentrarsi per cercare di ricordare o di riordinare bene le idee, ma alla fine è giunto alla incredibile conclusione: i pantaloncini blu erano diventati marrone.

Il giovane, Andrew Griffin, ha raccontato che dopo 90 minuti della sua nuotata mattutina la sua pelle aveva iniziato a prudere e quando ha abbassato lo sguardo ha notato anche il drastico cambiamento nel colore del costume. Dopo essere tornato a casa le cose pare siano andate anche peggio visto che anche i suoi capelli hanno iniziato a cambiare colore. Dopo la denuncia online il ragazzo è stato contattato dal cento sportivo che ha spiegato che la piscina è stata chiusa e il personale ha testato l'acqua per vedere cosa non andava, ma non ha chiarito il motivo dell'accaduto.