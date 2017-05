Un uomo di cinquantasei anni che vive a Kota, nel nord dell’India, attualmente sarebbe ricoverato in ospedale a Mumbai con oltre settanta aghi e spilli nel corpo. A scrivere del caso del paziente indiano, che si chiama Badrilal Meena, diversi tabloid britannici secondo cui l’uomo era andato in ospedale per sottoporsi a un intervento di routine al dito di un piede. A quanto pare aveva uno strano formicolio al piede e così i medici lo hanno sottoposto a delle analisi più approfondite. E così facendo in ospedale avrebbero scoperto che il cinquantaseienne viveva con settantacinque corpi metallici nel corpo. Nelle radiografie pubblicate dai tabloid britannici si vedono tutti i corpi estranei presenti nel corpo dell’uomo.

Gran parte degli aghi si trovano nel collo del paziente – Gli aghi di metallo erano conficcati in gran parte nel collo (qui i medici ne hanno contati almeno quaranta), ma anche nelle braccia e nelle gambe. Il paziente, stando a quanto si legge sul Mirror, non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione sulla presenza di tutti quegli aghi e spilli nel suo corpo. Secondo i medici, comunque, gli oggetti sarebbero stati inseriti volontariamente nel suo corpo. “Abbiamo avuto tanta paura dopo aver visto le immagini. Non sappiamo come siano finiti nel suo corpo”, ha detto anche il figlio del paziente affermando di aver chiesto spiegazioni a suo padre più volte, ma che questo gli avrebbe risposto di non ricordare nulla.