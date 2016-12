Era entrata nel bagno dell'aeroporto in cui era appena atterrata con il marito dopo il viaggio di nozze, ma da quel momento di lei non si è saputo più nulla. È l'incredibile storia di una sposina indiana sparita nel nulla praticamente davanti agli occhi del consorte che l'ha attesa per ore davanti ai bagni scoprendo alla fine che all'interno non vi era più nessuno. Come raccontano i giornali locali, la donna era scesa con il marito all'aeroporto di New Delhi da un aereo proveniente da Bagdogra, in West Bengala, ed era in attesa di un nuovo volo per raggiungere Lucknow.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la sposina si sarebbe diretta verso i bagni con il consorte e prima di entrare gli avrebbe detto di aspettarlo lì. Cosa che l'uomo ha fatto per diverso tempo fino a che ha iniziato a preoccuparsi perché non usciva. Dopo averla fatta cercare all'interno e scoperto che non era più nei bagni, ha iniziato a cercarla anche nei dintorni ma senza successo. A questo punto si è rivolto alla polizia che ha avviato una indagine sul caso scoprendo un particolare incredibile.

Dai video dalle telecamere di sorveglianza infatti gli agenti hanno accertato che la donna dopo essere entrare nei bagni non è mai uscita, al suo posto però è uscita una donna completamente coperta da un burqa scuro che invece sembrava non essere mai entrata. Per la polizia la donna in burqa sarebbe proprio la sposina che così vestita si è diretta verso il parcheggio dello scalo dove ad attenderla vi era un'auto su cui è salita.