Chiunque di noi ha avuto noie coi propri denti. Lo sappiamo bene: è uno dei dolori più insopportabili che si possano immaginare. Anche per il protagonista di questa storia, raccontata dal San Francisco Globe e ripresa da 9GAG, è stato così: l’uomo, 36enne di Taiwan, per diversi giorni ha accusato un forte dolore ad un molare. Così si è visto costretto a doversi recare dal suo dentista. Quando lo specialista gli ha fatto aprire la bocca e ha controllato, è rimasto anch’egli a bocca aperta: nel dente c’era un germoglio che cresceva!

Come è possibile? Molto probabilmente il paziente non curava quotidianamente la sua igiene orale: infatti il germoglio era rimasto bloccato proprio dove doveva essere il dente del giudizio, avendo territorio fertile per crescere. Successivamente, gli è stato rivelato che il germoglio ritrovato sotto il dente era di circa 10 giorni.

Interessante apprendere anche che la piantina cresciuta nel molare del 36enne di Taiwan era la guaiava, o guava, un piccolo albero appartenente alla famiglia delle mirtacee. Può arrivare fino a 7 metri. Ovviamente quando ha cominciato germogliare il dolore nella bocca dell’uomo si è fatto insopportabile. Ora siamo certi che dopo aver letto questa incredibile storia, non ci lasceremo più sopraffare dalla pigrizia e laveremo tutti i giorni, almeno tre volte al giorno, i nostri denti.