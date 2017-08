99 penny per un panino che in realtà è solo aria. Ari, 17 anni, di Colchester, nell’Essex, doveva sentirsi particolarmente maliziosa e allegra quando si è recata al McDonald’s del suo comune. Sfruttando le macchine self-service della catena di fast food, ha scelto di rimuovere la cipolla, i sottaceti, il formaggio, il pane e la carne dall’hamburger che stava ordinando. Poi ha scelto le opzioni "no ketchup" e "no mostarda" e si è messa ad attendere al bancone, dove il personale, visibilmente confuso, le ha consegnato una busta vuota. Quindi ha pubblicato su Twitter alcuni scatti che documentano la sua bizzarra ordinazione con la didascalia: “Ho appena speso 0.99£ per niente”.

Ari ha poi ammesso di essersi trovato di fronte i membri del personale di McDonald’s “molto confusi”. “Quando me sono andata, ho visto che parlavano tra di loro” ha scritto. "Inizialmente volevo solo eliminare il cetriolo dall’hamburger, ma poi ho capito di poter rimuovere ogni singolo ingrediente e naturalmente ci provato. Avevo fame, ma è stato davvero troppo divertente farlo", ha spiegato la teenager. “L'hamburger costa 0,99 sterline. L'hamburger con ogni singolo ingrediente rimosso costa sempre 0,99 sterline”. Le immagini dell'ordine su Twitter sono diventato virali, arrivando ad oltre 62mila retweet e 143.000 likes in pochi giorni.