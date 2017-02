Assurdo episodio lunedì pomeriggio in una sala studio dell'università di Bologna. Un ragazzo di 25 anni infatti è entrato in uno degli spazi dell'ateneo del capoluogo emiliano riservati agli studenti, in via Petroni, e si è calato improvvisante i pantaloni e le mutande davanti ad alcune studentesse che stavano studiando arrivando masturbarsi in pubblico, incurante di tutto. L'episodio intorno alle 16.30 quando l'università era ancora piena di studenti.

Vittima designata del molestatore sessuale una ragazza di 21 anni che stava studiando con alcune amiche e che purtroppo si è ritrovata coi vestiti sporchi nonostante la repentina fuga quando si è accorta del 25enne dietro di lei. Dopo il fatto la ragazza, spaventata, è corsa a casa per cambiarsi i vestiti prima di denunciare l'episodio in questura in serata. Nel frattempo gli agenti erano già accorsi sul posto, allertati dagli altri presenti, e avevano identificato il molestatore, indicato da uno studente subito dopo il fatto. Il 25enne però era stato rilasciato perché non era stato possibile rintracciare la vittima.

Dopo il riconoscimento formale da parte della 21enne, il giovane è stato nuovamente raggiunto dai poliziotti e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane, che non risulta essere uno studente universitario ma un senza fissa dimora che vive in città, rischia grosso essendo recidivo. Gli agenti infatti lo scorso maggio lo hanno già denunciato per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato sorpreso a masturbarsi in piazza.