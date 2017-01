Non era ancora Natale quando una giovane donna veneta si è recata al reparto di Ostetricia dell'ospedale di Belluno per far nascere il proprio bambino. I medici l'hanno visitata e non hanno riscontrato nessun parto imminente, chiedendole gentilmente di tornare a casa e farsi rivedere con l'inizio delle contrazioni. Poco dopo aver varcato la soglia della sua abitazione, tuttavia, la donna ha inaspettatamente partorito. Ebbene, la vicenda ha fatto molto discutere in Veneto tanto che il sindaco di Pieve di Cadore Antonia Ciotti ieri ha presentato una denuncia in prefettura contro l'Usl 1 accusata di interruzione di pubblico servizio.

In merito si è espresso oggi anche il presidente della Regione, Luca Zaia: "Ho appreso stamane della denuncia del sindaco. Per fare chiarezza assoluta e definitiva sul tale fatto, ho immediatamente ordinato al direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione di attivare il corpo ispettivo affinché possa produrmi al più presto una relazione su quanto realmente accaduto. Se emergeranno eventuali colpe i responsabili andranno individuati e puniti".