E' arrivato all'Ikea, molto probabilmente in automobile, ha guidato fino all'interno del parcheggio multipiano dove è salito fino al secondo livello. Una volta spento il motore della vettura è sceso, si è affacciato dalla balaustra e si è lasciato cadere nel vuoto. E' morto così, sul colpo, un uomo di 60 anni di Padova, che a quanto pare da tempo desiderava mettere fine alla propria vita. E' accaduto attorno alle 18 di ieri. Ad accorgersi della tragedia i clienti del grande magazzino che – profondamente sconvolti – hanno immediatamente chiesto aiuto ai soccorritori. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

I medici non hanno potuto che constatare il decesso. Intanto nel parcheggio si è riunita parte del personale dell'Ikea, che ha indirizzato le automobili in arrivo verso un'altra zona del park. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri che ha isolato l'area. Non è noto il motivo del gesto dell'uomo, anche se il suicidio è stato subito confermato: il sessantenne nella tasca della giacca aveva un biglietto in cui si scusava per il gesto con i propri familiari.