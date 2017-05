Doveva essere una tranquilla giornata di divertimento al parco gioghi Disney per una famiglia statunitense composta da madre, padre e due figli, ma a metà giornata il papà ha ceduto all'alcol e si è ubriacato andandosene in giro con uno dei figli nel passeggino incurante del sole a picco e del caldo. Come conseguenza il bambino ha riportato ustioni e scottature su braccia e gambe e ha dovuto ricorrere alle cure mediche ospedaliere. È quanto accaduto in un parco divertimenti Disney nello stato della Florida, in Usa dove l'uomo infine è stato anche arrestato dalla polizia dopo essere stato fermato dalle guardie del parco.

Tutto sarebbe iniziato quando il 35enne Brian-Keith Olmstead è stato lasciato da solo dalla moglie che ha preferito ritornare in albergo con l'altro figlio. Durante la sua passeggiata col bimbo, l'uomo ha bevuto parecchio e in evidente stato di ubriachezza ha anche infastidito gli altri ospiti del parco e insultato alcuni addetti tanto da far scattare l'intervento della scurezza che infine si è accorta del bimbo completamente ricoperto di scottature. I gestori de parco hanno dichiarato di aver ricevuto almeno 11 reclami su Olmstead nel corso di quattro ore, in alcuni casi anche per offese razziste. L'uomo ora è accusato di negligenza e abbandono di minore