Macabro ritrovamento questa mattina su una spiaggia in Thailandia. Un turista, scavando nella sabbia di una popolare spiaggia dell'isola di Koh Samui, nel sud del Paese, ha rinvenuto un corpo senza vita. Secondo quanto riportato dal sito di informazione thailandese Daily News, la macabra scoperta è avvenuta sulla spiaggia di Lamai. Da quanto ricostruito, il turista avrebbe detto di aver avvertito un cattivo odore provenire da un angolo della spiaggia mentre prendeva il sole e così, dopo aver intravisto un pezzo di stoffa spuntare da sotto la sabbia, si è messo a scavare.

La donna sarebbe stata uccisa: “Nella sabbia da almeno 3 giorni” – A quel punto dalla sabbia della spiaggia thailandese il bagnante avrebbe visto spuntare un corpo in stato di decomposizione. Si tratterebbe di una donna. Il cadavere, che ancora non è stato identificato, secondo la polizia si trovava lì sepolto nella sabbia – in una buca non molto profonda – da circa tre giorni. Sul caso sono in corso le indagini della polizia, che sta cercando di dare un nome alla donna probabilmente vittima di un omicidio e sepolta sotto la sabbia.