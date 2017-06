Ha preso la sua macchina al mattino per accompagnare i figli a scuola e poi recarsi al lavoro, ma nel tragitto ha dimenticato il più piccolo a bordo che è rimasto chiuso nella vettura per circa dieci ore prima che qualcuno se ne accorgesse, ormai troppo tardi per salvarlo. È la tremenda tragedia avvenuta nelle scorse ore a Houston, nello stato del Texas, in Usa. La vittima è un bambino di appena 8 mesi, Justin Huynh, rimasto nel suo seggiolino dell'auto per l'intera giornata sotto un sole cocente fino a morire per il caldo asfissiante.

Il dramma scoperto dal padre 36enne solo nella serata di venerdì quando è uscito dal lavoro dopo che la moglie lo ha chiamato per sapere dove fosse il piccolo di famiglia. L'uomo infatti dopo aver accompagnato i due bimbi più grandi a scuola, ha saltato la terza fermata della baby sitter dove doveva consegnare il minore e si è avviato direttamente verso il posto di lavoro, parcheggiando l'auto in uno spiazzo all'aperto e sotto il sole senza accorgersi del presenza del bimbo .

L'uomo ha ritrovato il figlio già cadavere solo dopo le 19.30 a seguito della ormai inutile telefonata della moglie. Il piccolo infatti è rimasto chiuso nell'abitacolo per dieci ore mentre le temperature della zona hanno raggiunto i 32 gradi all'esterno. L'uomo ora è stato arrestato e poi liberato in attesa delle indagini a suo carico