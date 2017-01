Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia della città di Marietta, capoluogo della contea di Washington, nello Stato dell'Ohio, in Usa, dopo essere stato sorpreso a inseguire e importunare donne in un centro commerciale della zona spruzzando addosso alle malcapitate dello sperma che si era portato dietro. Secondo quanto rivelano i giornali locali, non era la prima volta che l'uomo metteva in atto l'assurdo gesto inseguendo le donne nel grande magazzino ed era stato già segnalato nel mese di novembre ma era sempre riuscito a sfuggire alle guardie di sicurezza.

L'uomo, Timothy Blake, usava sempre lo stesso meccanismo: si avvicinava alle sue vittime e poi con una siringa senza ago spruzzava lo sperma sulle malcapitate dileguandosi. Dopo varie denunce la polizia ha deciso di esaminare i video di sorveglianza del centro commerciale identificando prima la sua auto e poi l'uomo. Finito in manette, il 26enne in un primo momento ha spiegato alla polizia di aver spruzzato tuorli alle donne, ma quando gli inquirenti gli hanno detto che avevano testato il materiale, ha ammesso che era il suo sperma. Il 26enne ha confessato oltre una dozzina di casi spiegando di aver sempre mirato alle natiche delle sue vittime. Ora deve rispondere delle accuse di oscenità e molestie sessuali.