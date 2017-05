Da anni Rocky, un meticcio marrone chiaro, era il suo compagno inseparabile e insieme affrontavano anche lunghi viaggi in treno, ma chissà per quale motivo, arrivati in stazione a Grosseto, l'animale è sceso dal treno, approfittando del fatto che lui fosse andato in bagno e si è allontanato. Una sorpresa e un dolore enorme per il pensionato di 72 anni che si è accorto dell'assenza del cane solo quando era ormai troppo tardi e il treno si era già messo nuovamente in viaggio verso la sua destinazione.

Quando ormai credeva di averlo perso per sempre, però, l'uomo ha fatto un ultimo disperato tentativo rivolgendosi al web con un appello che ha mobilitato decine di utenti che infine sono riusciti rintracciare l'animale grazie ad alcune segnalazioni. "Ho solo lui, sono solo, aiutatemi a ritrovare il mio fedele amico" aveva dichiarato il 72enne online dopo aver sporto denuncia alla polizia ferroviaria. Per giorni si sono mobilitati a decine compresi i volontari dell'Enpa ma senza successo. Poi mercoledì sera la segnalazione giusta che è arrivata dopo la diffusione della foto del cane. Rocky si trova ancora nell'area della stazione di Grosseto anche se non si lascia avvicinare.

"Sono arrivate telefonate da Alessandra, Cesena, Eboli. Le ricerche sono durate giorni, ma la segnalazione giusta è arrivata dopo la diffusione della foto. Gravita ancora intorno alla stazione ma non si lascia prendere" raccontano dall'Enpa dove ora stanno organizzando un viaggio del proprietario da Lampedusa, dove vive in una capanna vicino ad un faro facendo il pastore. "Così il cane vedendolo si può tranquillizzare perché ora scappa impaurito, come una lepre" ha spiegato la responsabile provinciale dell'associazione animalista.