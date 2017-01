Tragedia questa mattina a Otranto in località Palombara, nella zona della Baia dell'Orte: un uomo di 56 anni ha perso la vita scivolando rovinosamente dalla scogliera mentre era a pesca: a lanciare l’allarme i familiari preoccupati dal mancato rientro a casa. La vittima era un maresciallo dei vigili urbani di Cutrofiano (Lecce), Antonio Campa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della Capitaneria di porto e i carabinieri di Otranto. Il corpo senza vita è stato recuperato nel pomeriggio, attorno alle 15.

Due ore prima era stata la figlia a chiedere l’aiuto dei soccorsi, rivolgendosi direttamente alla guardia costiera proprio con la preoccupazione che fosse caduto in mare. Una motovedetta ha quindi iniziato a battere il litorale e per poi avvistato l’automobile del 56enne, parcheggiata sulla sommità della scogliera. Dopo un po’ le forze dell’ordine hanno notato una canna da pesca sulle rocce e sono scesi a terra per un sopralluogo. Campa era finito in un voragine profonda circa cinque metri. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che si sono calati nella cavità e sono riusciti a recuperare il corpo. Ma per l’uomo era già troppo tari non c’era nulla da fare.

Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, credono che la vittima sia caduta accidentalmente dagli scogli sui quali si era seduto per pescare. Forse a causa di un malore, egli ha perso l’equilibrio e poi è scivolato finendo in acqua. Campa si receva spesso in quella località insieme ad alcuni amici di Cutrofiano con cui condivideva la passione della pesca.