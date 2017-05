Momenti di panico questa mattina a bordo della nave Cargo della Moby in arrivo da Piombino verso il porto Isola Bianca di Olbia. Intorno alle 5 un incendio divampato partendo da un camion frigorifero si è sviluppato a bordo della nave. Le 113 persone a bordo, di cui 88 passeggeri e 25 membri dell'equipaggio, sono state evacuate appena l'imbarcazione ha attraccato al porto per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, carabinieri e polizia allertati dal personale della nave.

A quanto pare il rogo si è sviluppato nel corso della notte nel garage del ponte numero 3 a causa di un corto circuito. L'incendio è stato comunque immediatamente domato dall'equipaggio Moby. "Non è stato registrato alcun danno ai passeggeri, così come a tutti gli altri mezzi imbarcati", ha fatto sapere la società con una nota. Moby ha precisato che "la nave ha regolarmente attraccato alle 6 al porto di Olbia arrivando con i propri motori sotto la sorveglianza dell'autorità marittima". Sia i passeggeri che i mezzi a bordo del natante sono stati sbarcati, ad eccezione del camion su cui si è verificato il corto circuito. A bordo erano presenti 11 autisti, 82 passeggeri, 34 camper, un'auto, 10 articolati, un furgone e sette semirimorchi. "Questa sera la partenza da Olbia per Piombino verrà effettuata regolarmente – ha informato Moby – da un'altra unità già presente nel porto di Olbia".