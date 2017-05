Quando è tornata casa dopo aver fatto la spesa, ha trovata la moglie esanime, a terra. Ha subito chiamato il 118 ma per Viviana Obit, 69enne originaria di San Leonardo, non c'era più nulla da fare. Il dramma si è consumato stamattina, martedì 16 maggio, a Cividale del Friuli. Come riportato dal Gazzettino, la vittima era una donna molto conosciuta e amata non solo a Cividale ma anche a San Leonardo, paese delle Valli del Natisone di cui era originaria.

La drammatica scoperta è stata fatta dal marito della donna, un uomo di 77 anni, che era uscito qualche ora prima da casa per fare la spesa e per sbrigare alcune commissioni. Sul posto è intervenuto subito il personale medico del 118. Purtroppo la 69enne era ormai già priva di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cividale. La salma dell’anziana, deceduta per un malore improvviso, è stata composta del cimitero del capoluogo, in attesa dei funerali.

Viviana Obit aveva fatto la maestra ed era quindi molto nota nelle valli del Natisone. Per questo motivo la notizia della sua dipartita ha addolorato profondamente la comunità di Cividale e anche quella di San Leonardo dove il primo cittadino, Antonio Comugnaro, e tutta l’amministrazione comunale, si sono strinti al dolore dei parenti di Viviana.