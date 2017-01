Dal letto d'ospedale dove rimane ricoverata per le ustioni riportate dopo essere stata data alle fiamme l'8 gennaio scorso, secondo gli inquirenti dall'ex fidanzato Alessio Mantineo, la 22enne siciliana Ylenia Grazia Bonavera continua a difendere il ragazzo con parole sempre più dure. Attraverso il suo account Facebook la ragazza infatti oggi si è scagliata contro chi la accusa di mentire o anche di essere malata usando parole forti e anche insulti. "Fatevi i cavoli vostri, so io cosa è successo e so io ciò che sento e provo", si legge in un post apparso sulla sua bacheca, la stessa dove campeggiano ancora numerose foto di lei con il ragazzo ora arrestato con l'accusa di averla aggredita e data alle fiamme.

Immagini corredate da cuoricini e tanti messaggi di amore e affetto: "Sono pazza di te", "Ti amo", "Solo tu", "Ho il cuore a pezzi". Ylenia del resto fin da subito aveva difeso l'uomo anche in tv arrivando anche a litigare in diretta con la madre durante una trasmissione televisiva. Per gli inquirenti però sarebbe proprio il suo ragazzo ad averla aggredita e bruciata cospargendole della benzina addosso dopo una lite. Per questo il gip ha convalidato il suo fermo in carcere giudicando a suo carico "gravi indizi di colpevolezza".

Mantineo è stato ripreso pochi minuti prima dell'aggressione nelle immagini di videosorveglianza di una stazione di servizio di Contesse, a Messina, a pochi chilometri dall'abitazione della vittima, mentre si procura una bottiglia di plastica da riempire con la benzina. Il ragazzo indossa gli stessi abiti che aveva poche ore prima mentre era in discoteca a divertirsi con la stessa Ylenia, come mostrano alcune foto scattate nel locale. "Forse la benzina serviva per il motorino" ha però insistito la 22enne ferma e decisa a difendere ad oltranza il suo ragazzo.