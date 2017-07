in foto: John William Lieba, 21 anni (Facebook).

È stato condannato a 42 anni di carcere per aver violentato e cercato di strangolare una bambina di quattro anni. Non solo. Alla piccola, pur essendo riuscita a sopravvivere, è stata diagnostica l'avvenuta trasmissione di una malattia incurabile con la quale dovrà fare i conti per il resto dei suoi giorni. John William Lieba, 21 anni del Montana, Usa, dovrà così scontare la pena per il reato commesso nel 2016, ma sul quale la corte si è espressa solo nelle ultime ore. Il giovane, infatti, rapì nel febbraio dello scorso anno la bambina da casa sua, la portò in un parco nella cittadina di Wolf Point, la stuprò e cercò persino di ucciderla. Fermato dalla polizia, incastrato dalla testimonianza di alcuni passanti che avevano visto la terribile scena, confessò il crimine e fu immediatamente trasferito in prigione, dove ha atteso la sentenza finale.

La piccola fu ritrovata, su indicazione dello stesso assalitore durante l'interrogatorio con le forze dell'ordine, in un furgone due giorni dopo il rapimento a circa sei miglia di distanza dal luogo in cui era stata prelevata dal suo aguzzino. Sul suo corpo presentava evidenti segni di violenza e lividi intorno al collo, come se l'uomo avesse tentato di strangolarla. Ma, nonostante sia sopravvissuta a una tragedia simile, dovrà farne i conti per tutta la vita. Oltre al trauma dell'abuso subito, infatti, le è stata diagnosticata una malattia a trasmissione sessuale incurabile, come ha confermato la dottoressa Cynthia Brewer della Billings Clinic, che ha esaminato il caso e ha testimoniato nelle scorse settimane al processo.