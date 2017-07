Tragico bilancio in Usa per una improvvisa tempesta meteorologica che si è abbattuta nelle scorse ore sulla Tonto National Forest, nello stato dell'Arizona. La perturbazione infatti ha colto di sorpresa decine di turisti che si stavano avventurando nel parco provocando almeno nove morti tra cui purtroppo cinque bambini. La maggior parte delle vittime faceva parte di una nutrita comitiva di escursionisti ed era impegnata a fare un bagno in una piscina naturale nel cuore della Tonto National Forest quando la tempesta ha colpito di sorpresa trascinando via tutti.

Stando a quanto riferiscono i media locali, la tempesta ha distrutto una intera famiglia visto che almeno sette delle vittime facevano parte di uno stesso nucleo famigliare composto da 14 persone. Il gruppo era arrivato sul posto, noto come Ellison Creek o Water Wheel, per passare qualche ora in allegria, così come tanti altri turisti. La zona infatti è molto popolare e meta di campeggiatori e al momento del fatto ospitava oltre un centinaio di persone.

I soccorritori giunti sul posto hanno salvato invece quattro persone che sono state poi trasportate in ospedale in stato di ipotermia. Altri si son messi in salvo in tempo da soli. Purtroppo il bilancio della tragedia è solo provvisorio visto che all'appello manca ancora un 13enne della stessa comitiva colpita. Il ragazzo attualmente risulta disperso. I soccorritori stanno cercando di individuarlo in tutta l'area con cani ed elicotteri anche se le speranze di ritrovarlo in vita sono molto scarse.