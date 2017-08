Terrore e sangue nelle scorse ore nella cittadina di Clovis, nello stato del New Mexico, in Usa. Un uomo è entrato in una biblioteca pubblica della città statunitense armato con una pistola e ha iniziato a fare fuoco sui presenti, colpendo diverse persone prima di essere fermato dalla polizia. A terra sono rimaste sei persone: due morti e quattro feriti. L'episodio è avvenute intorno alle 16:15 di lunedì ora locale.

Il capo della polizia, Douglas Ford, ha detto durante la conferenza stampa che le vittime sono due donne mentre i feriti sono due maschi e due femmine, tutti soccorsi e trasportati in ospedale. Due dei feriti sarebbero gravi condizioni. Al momento del fatto la biblioteca era piena di persone tra cui molti ragazzini ma il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio, come confermato dal sindaco della città.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti sul posto, infatti hanno bloccato e arrestato l'aggressore che però non avrebbe opposto resistenza contro la polizia, gettando l'arma e consegnandosi al loro arrivo. La zona è stata comunque circondata dalle forxe dell'ordine che hanno ispezionato l'edificio per oltre un'ora prima di dare il via libera. Al momento le identità delle persone coinvolte non è stata rivelata così come il movente dietro al drammatico assalto in biblioteca.