Paura a Charleston, nello stato della Carolina del Sud, in Usa, dopo che un uomo armato si è presentato in un ristorante del posto pieno di clienti bloccando tutti sotto la minaccia di armi. L'uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco e si è asserragliato all'interno del locale prendendo in ostaggio clienti e personale. Dopo una chiamata al numero di emergenza, è subito scattato l'allarme massimo e sul posto sono accorse numerose forze di polizia.

Gli agenti e le forze speciali hanno circondato il locale e isolato l'area per iniziare una trattativa con l'uomo che è durata diverso tempo. Secondo quanto riferito dal sindaco della città, John Tecklenburg, non si tratterebbe di terrorismo ma di un dipendente insoddisfatto del ristorante Virginia’s. L'uomo avrebbe sparato ad alcune persone nel locale colpendone due prima di asserragliarsi all'interno. "Non si tratta di terrorismo" ha precisato il primo cittadino, tenendo a precisare anche che "non è un crimine razziale" visto che Charleston fu teatro, nel giugno 2015, di una strage di stampo razzista compiuta ad opera di un "suprematista" bianco.

Stando alle testimonianze di alcuni clienti riusciti a scappare e raccolte dal quotidiano locale Post and Courier, l'uomo sarebbe un afroamericano sulla cinquantina che sarebbe comparso nella sala da pranzo del ristorante con una pistola nella mano sinistra esclamando "C’è un nuovo capo in città" prima di asserragliarsi. Una persona è stata colpita ed è stata trasportata in ospedale dove però è morta a causa delle ferite riportate. Un'altra sarebbe rimasta ferita. L'uomo, dopo aver liberato molti dei presenti, è rimasto all'interno del ristorante con "un piccolo numero" di ostaggi ma dopo un blitz del forze speciali è stato colpito e ferito in maniera grave.