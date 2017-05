Un uomo statunitense dell'Oregon è accusato di aver assalito sessualmente un pollo. Il protagonista della bizzarra vicenda si chiama Joshua Brian Woltmon, ha 27 anni ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Jackson County. Di fronte ai giudici dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale su un animale, atti osceni in luogo pubblico e condotta disordinata. Il verbale della polizia spiega che Woltmon, "in violazione di legge e allo scopo di ottenere una gratificazione del suo desiderio sessuale, ha abusato di un pollo". Dopo essere stato ammanettato e arrestato l'abitazione dell'uomo è stata perquisita e al suo interno sono state trovate tracce di metamfetamina. La causzione per la sua scarcerazione è stata fissata in 20.500 dollari, cifra che al momento nessuno tra i suoi conoscenti, parenti e amici sembra intenzionato a sborsare.

Violenze sessuali sugli animali: è un reato, anche in Italia.

Naturalmente anche in Italia abusare sessualmente di un animale è un reato, in particolare previsto dall'art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale: "1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale."