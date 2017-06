Il Bishop Airport di Flint, in Michigan (USA), è stato evacuato dopo che in agente di polizia è stato accoltellato al collo da un uomo. L'aggressore è stato immobilizzato e arrestato subito dopo e le autorità non hanno ancora rivelato la sua identità; per quanto riguarda la vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e anche in questo caso non ne è stato diffuso il nome. Non è noto se si sia trattato di un attentato di matrice terroristica o di un episodio di criminalità comune.

Un testimone ha raccontato di aver visto il poliziotto in ginocchio, con una profonda ferita sul collo dalla quale sgorgava sangue: "L'ho visto in quello stato ed ho subito capito che era grave. Ho cercato di aiutarlo a tamponare la ferita prima dell'arrivo dei soccorritori". L'uomo ha anche raccontato di aver visto, a poca distanza, l'aggressore immobilizzato da degli agenti accanto al coltello insanguinato. Lo scalo ha assicurato che – oltre al poliziotto – non ci sono altri feriti e che presto gli imbarchi riprenderanno regolarmente.