Dramma famigliare nelle mattinata di giovedì in un'abitazione della cittadina di Loganville, circa 50 chilometri a est di Atlanta, nello Stato della Georgia, negli Stati Uniti. In casa la polizia ha trovato in una pozza di sangue i corpi senza vita del padre di famiglia e di quattro bambini, tutti uccisi a coltellate. Per l'orribile massacro la polizia della Contea di Gwinnett ha arrestato subito dopo la moglie dell'uomo e madre dei ragazzini che invece è illesa e ora è sotto interrogatorio per capire cosa abbia scatenato la sua presunta furia omicida.

Come ha spiegato ai media Usa un portavoce della polizia locale, Michele Pihera, una volante è accorsa sul posto all'alba di giovedì, poco prima delle 5, dopo una chiamata al numero di emergenza che segnalava l'accoltellamento di alcune persone in una casa in Emory Lane. Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione, però, si sono trovati di fronte un vero e proprio massacro. Oltre alle cinque vittime, a terra giaceva anche un altro bambino che è stato poi soccorso dai servizi di emergenza intervenuti sul posto e trasportato in ospedale con ferite gravissime. Al momento l'identità delle vittime e della donna arrestata non è stata rivelata dagli inquirenti così come l'età dei minori uccisi. "Non sappiamo ancora quali siano le motivazioni che l'hanno spinta a commettere questo crimine orrendo", ha sottolineato la polizia.