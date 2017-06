Si è fatto conoscere già nella campagna elettorale presidenziale per la sua distanza dai temi ambientali, ma ieri, durante un comizio in Iowa, Donald Trump ha stupito un po’ tutti con la sua nuova "idea" sul muro che intende costruire lungo il vasto confine tra gli Usa e il Messico. "Vi darò un'idea di cui nessuno ha mai sentito parlare: il confine meridionale, piuttosto caldo, c'è tanto sole … Stiamo prendendo in considerazione la costruzione del muro come un muro solare", ha detto Trump ai suoi sostenitori riuniti a Cedar Rapids, aggiungendo che l'”energia creata potrà finanziarne l’edificazione. E in questo modo il Messico dovrà pagare meno soldi".

Come è noto, Trump si è impegnato a costruire una barriera lungo il confine messicano per impedire l'immigrazione clandestina e il traffico di droga. E ha insistito sul fatto che il costo dell’operazione sarebbe stato a carico del Messico, per quanto il presidente Enrique Pena Nieto abbia sempre negato questa ipotesi. Ora però con l'idea dei pannelli solari, il muro potrebbe in qualche modo ‘autofinanziarsi’: "Pensateci: più alto è, più ha valore", ha spiegato Trump. "Una bella immaginazione, vero? È una mia idea".

A oggi più di 200 aziende hanno mandato i loro progetti in risposta al bando lanciato dal Dipartimento di sicurezza nazionale statunitense. Tra questi c’è quello della Gleason Partners LLC di Las Vegas, che ha, appunto, proposto di coprire alcune parti del muro con pannelli solari, che genererebbero elettricità per l’illuminazione del muro e delle stazioni della polizia di frontiera. E l’idea sembra essere apprezzata sia dai repubblicani (“Penso sia un piano innovativo – ha detto il leader della maggioranza alla Camera, Kevin McCarthy – Autorizzarlo non costerebbe molto”) che dagli oppositori di Trump che hanno criticato la decisione di The Donald di sfilare gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi.