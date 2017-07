Almeno 15mila visioni sono stati trovati morti in Minnesota, dopo che lo scorso 17 luglio qualcuno – sembrerebbe un gruppo di animalisti – aveva fatto scappare quasi 40mila esemplari da un allevamento di Eden Valley, tagliando le reti della recinzione e aprendo i cancelli delle gabbie che contenevano gli animali. All’appello ne mancano altri 14mila, secondo quanto rivelato dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Stearns.

Gli inquirenti ritengono che più di una persona abbia smantellato la recinzione esterna dell’allevamento di Lang Farm. La Fur Commission USA offre una ricompensa di $ 10.000 a chiunque fornisca informazioni che portino all’arresto dei responsabili. Tri-County Crimestoppers offre una ulteriore ricompensa di $ 1.000. L'ufficio dello sceriffo ha poi lanciato un appello a chiunque si trovi in contattato con un visone di non avvicinarlo per nessuno motivo: l’animale impaurito potrebbero mordere.

I visoni vengono allevati per via della loro pregiata pelliccia e i molti allevamenti in Minnesota sono stati spesso obbiettivi di gruppi di animalisti. Quelli liberati dall’allevamento di Eden Valley erano nati e cresciuti in cattività e quindi non erano in grado di sopravvivere da soli. Dei 40.000 visoni liberati, 11.000 sono stati recuperati vivi.