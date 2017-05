È allerta negli Stati Uniti, dove continua la stagione dei tornado nel Midwest. Già due persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di tornado che ieri hanno colpito in particolare gli Stati del Wisconsin e dell’Oklahoma. Una delle due vittime si trovava in un campo caravan del Wisconsin, dove sono rimaste ferite più di venticinque persone. Lo sceriffo della contea di Barron, nello stato del Wisconsin, secondo quanto si legge sui media locali ha parlato di “scene di totale devastazione” in un’area attrezzata per roulotte e case mobili. Sono decine le abitazioni letteralmente sventrate nella zona di Chetek. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. L’altra persona morta si trovava invece a Elk City, in Oklahoma, circa 180 chilometri a ovest di Oklahoma City. Anche qui oltre 70 case sono state distrutte dalla tempesta e si segnalano diversi feriti.

Dozzine di segnalazioni di tornado in cinque Stati – Nella zona di Elk City il Dipartimento di Polizia ha diramato un comunicato in cui avvisa della chiusura delle scuole e invita tutti i residenti a rimanere in casa. Linee elettriche e pali della luce sono stati abbattuti. Il tornado, che ha scatenato violenti temporali e grandine di enormi dimensioni (in una foto scattata nella località di Sayre, Pennsylvania, si vedono chicchi grossi come palle di Natale) si è formato lungo il Texas Panhandle, regione che include le 26 contee più a nord dell’omonimo Stato, per poi dirigersi verso l’Oklahoma occidentale. Per il momento, il servizio meteorologico americano ha ricevuto oltre due dozzine di segnalazioni di tornado in cinque Stati: oltre a Oklahoma e Wisconsin anche Texas, Kansas e Nebraska.