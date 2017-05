Si sarebbe suicidata Marinna Rollins, l’ex soldatessa americana arrestata alcune settimane fa per atti di crudeltà sugli animali. La giovane donna, ventitré anni, secondo quanto si legge sui media statunitensi è stata trovata morta nella sua casa di Fayetteville, nella Carolina del Nord, alle tre del mattino di domenica. Le autorità hanno parlato, appunto, di probabile suicidio ma la causa della morte della soldatessa non è stata resa nota. Marinna Rollins era attualmente in congedo per problemi di salute (la soldatessa, secondo alcune fonti, aveva avuto una forma di stress post traumatico) e recentemente era finita nei guai a causa di un video finito sul web in cui la giovane donna uccideva il suo cane, un pitbull che l'aiutava nella terapia.

Il video choc finito su Facebook – In questo video realizzato insieme al fidanzato – il venticinquenne Jarren Heng, anche lui appartenente all’esercito americano – si vede la donna che spara per cinque volte al povero animale portato in braccio in un bosco vicino Fayetteville e lì legato a un albero. Nel filmato, poi diventato virale su Facebook, si vedono anche i giovani ridere e bere. Dopo la diffusione di quel video i due ragazzi sono stati arrestati e successivamente la Rollins è stata rilasciata dietro il pagamento di una cauzione da 25000 dollari.