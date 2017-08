Salta un'altra testa alla Casa Bianca e questa volta è una delle più “prestigiose”. Con una nota la Casa Bianca ha comunicato l'uscita di scena di Steve Bannon, il capo stratega del presidente Donald Trump. “Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly e Steve Bannon hanno convenuto di comune accordo che oggi sarebbe stato l'ultimo giorno per Steve. Siamo grati per il suo servizio e gli auguriamo il meglio”, è quanto si legge nella nota della portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders. La decisione di Trump di rimuovere il suo consigliere strategico era già stata anticipata dal New York Times, che citava fonti informate e sottolineava che dopo averne parlato con suoi consiglieri restavano da decidere soltanto “tempi e modi”. Il Nyt riferiva anche la versione di una persona vicina a Steve Bannon, secondo cui aveva già presentato le proprie dimissioni il 7 agosto. Apparentemente l’annuncio della sua partenza sarebbe arrivato solo adesso e non a inizio settimana a causa delle violenze di Charlottesville.

Trump sarebbe furioso per una recente intervista di Bannon – Secondo fonti della Cnn il presidente Trump era furioso per una recente intervista rilasciata da Bannon a un giornale progressista, The American Prospect. Durante la conversazione, Bannon smentiva le dichiarazioni di Trump di utilizzare “fuoco e furia” contro la Corea del Nord e inoltre aveva definito “un branco di clown” i suprematisti bianchi, sui quali aveva costruito la vittoriosa campagna elettorale del tycoon diventato Presidente. Parole riprese da tutti i principali media nazionali e internazionali che avevano indotto numerosi funzionari della Casa Bianca a chiedere la testa del capo stratega. Secondo alcune fonti all'origine dell'addio di Bannon ci sarebbero quindi scontri con alti funzionari della Casa Bianca e anche membri della famiglia di Trump.