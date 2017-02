Evacuazione di emergenza e misure di sicurezza massime in questi minuti in un ospedale di Houston, nello stato del Texas, negli Stati Uniti, a causa di una sparatoria avvenuta poco fa all'interno del complesso del Texas Medical Center, uno dei centri medici più grandi del mondo. Secondo quanto riferito ai media locali dal portavoce della polizia della città, Kase Smith, la sparatoria è stata segnalata da diverse persone alle 14 ora locale e sul posto sono accorse numerose volanti che hanno circondato l'area ordinando l'immediata evacuazione del complesso ospedaliero. La struttura interessata dagli spari è l'ospedale Ben Tub di Houston.

Al momento non si sa se vi siano feriti o vittime. Come si vede da alcune immagini diffuse dai media locali, alcuni pazienti sono stati trasportati fuori dall'ospedale in barella, in particolare dal pronto soccorso. Molti tra medici e personale sanitario si è barricato nei reparti, immediatamente chiusi, mentre altri sono scapati all'esterno. Sul posto le squadre speciali SWAT della polizia e unita cinofile stano ispezionando piano per piano la struttura ospedaliera dopo che la prima irruzione al terzo piano dell'edifico , dove erano stati segnalati gli spari, non ha dato nessun esito. Al momento le forze di polizia stano evacuando le altre aree già bonificate e non permettono a nessuno di entrare e neanche avvicinarsi alla struttura ospedaliera.

Al momento della segnalazione della sparatoria alcuni bambini della St. Mark’s Episcopal School, una scuola privata nelle vicinanze della struttura, stavano visitando l’ospedale ma sembra siano al sicuro, sebbene ancora all’interno. Anche la locale università di medicina ha emanato un avviso di allarme invitando tutti gli studenti a non recarsi nel polo ospedaliero e a quelli presenti di non esporsi e seguire le indicazioni degli agenti. Non sarebbe la prima volta che l'ospedale Ben Taub è teatro di una sparatoria. Appena nell'ottobre scorso un agente ha sparato a un detenuto che aveva preso in ostaggio uno studente di medicina mentre era ricoverato.